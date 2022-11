C'est de bonne guerre ! Alors que la RTX 4080 est dévoilée et que vous connaissez à présent son niveau de performance, AMD en met une petite couche sur son concurrent, histoire de dissuader ceux qui voulaient franchir le pas GeForce. Premièrement, les specs : AMD compare ses fréquences de fonctionnement face à celles de la RTX 4080, mais comme il ne les connait pas, le tableau est vide. Original pour convaincre ! Ensuite, il table sur le bus mémoire et la quantité de VRAM. Selon les rouges, 20 ou 24 sur 384-bit, c'est mieux que 16 sur 256-bit... quand ces derniers vantaient les 16 Go sur 256-bit il y a moins de deux ans.

Les cartes de référence RX 7900 sont moins longues et moins épaisses, ce qui constituerait un avantage selon AMD. L"embonpoint, c'est effectivement un problème pour les botiers exigüs et si on veut que ça en soit un. Avec les cartes RDNA 2 et Ampere, nous avons déjà eu des designs massifs et énormes customisés, cela n'a pas empêché les deux générations de cartonner. Le volume des cartes de référence ne constitue pas un avantage, car l'archi grosse majorité se tournera vers le custom, plus gros et plus énergivore la plupart du temps.

AMD a dévoilé le PCB de ses cartes, et manifestement il y a mis du soin à l'élaborer. 20 phases, PCB 14 couches et deux onces de cuivre, électriquement, ça semble tenir la route. AMD insiste sur les connectiques et surtout le DP 2.1. Honnêtement, c'est super que ça y soit, et pas glop que les verts ne l'ait pas intégré compte tenu du prix demandé pour les cartes ADA. En pratique, que vous puissiez faire du 8k60 ou du 8k165, ça ne change rien, car il y a fort à parier que vous ne trouviez pas un écran accessible pour le faire avant belle lurette et qu'aucune de ces cartes soient suffisament performantes pour proposer une expérience ludique satisfaisante avec une telle définition.

Alors 60 ou 165 Hz, quelle importance ? AMD indique égalment que les RX 7900 peuvent faire du 4k480 contre 4k300 à son concurrent. Là aussi, c'est un avantage psychologique, mais sur le papier, il faudra s'assurer de pouvoir y monter, tenir la cadence, posséder l'écran qui le permette, et il n'est pas encore né : dans la grosse majorité des cas, un écran 4k offre 60 Hz, 144 Hz pour certains. Autre point à l'avantage d'AMD selon lui/elle, 2 x 8 pins contre un seul connecteur 12VHPWR. AMD joue sur le bad buzz des RTX 4090, mais c'est oublier de dire que le problème est inconnu sur les RTX 4080. Certes elles ne sont pas encore vendues, mais avec un TGP de 320 W, il y a peu de risques qu'elles souffrent du même souci, au même titre que les cartes Ampere qui ont passé l'épreuve sans embuche. Le souci de connecteur n'est pas une maladie virale.

Le gros avantage, clairement, c'est le prix. On parle de 200 et 300 $ de moins que la carte verte, tout sauf une paille. Avec le jeu de la TVA, du taux de change peu à l'avantage de l'euro par rapport à ce qu'il était il y a 1 an, les RX 7900 seront quand même chères. On peut tabler sur du 1100 à 1300 € pour les cartes de référence, les cartes customisées ajouteront sans le moindre doute un billet supplémentaire. Quand on dépasse ces sommes, il n'y a pas de bonnes affaires, tout est cher, rouge ou vert, c'est indécent. AMD aimerait, comme NVIDIA surement, faire oublier qu'il y a un glissement de gamme vers le haut, avec les tarifs qui suivent.

Ce n'est pas demain la veille qu'on aura des successeurs aux excellentes cartes bien placées RTX 3080 et RX 6800 XT. Gageons que la concurrence fera baisser les RTX 4080, surtout si les RX 7900 sont compétitives. Les verts peuvent arguer d'un écosystème rodé et efficace, dont ils sont les initiateurs, et voudront le faire payer un peu plus. Ces dernières années, le Ray Tracing fut impulsé par NVIDIA, l'upscaling également, Reflex aussi, toutes ces technos qui arrivent en retard chez AMD, qui ne peut que suivre avec décalage le rythme imposé par son concurrent, avec plus ou moins de réussite. C'est une réalité factuelle.

Au final, cette petite leçon de marketing est un peu maladroite, mais elle n'a qu'un seul but, faire douter les potentiels acheteurs de GeForce. C'est courant, et les concurrents ne s'en privent pas, alors pour se gêner ? Par contre, le plus surprenant ici, c'est l'absence de comparaison de performances. Certes les tests de la RTX 4080 viennent tout juste d'arriver, mais AMD sait depuis un bon moment où cette dernière se situe, puisque ses caractéristiques sont connues, tout comme les performances de sa grande soeur ce qui permet d'extrapoler (et même certains benchmarks fournis par Nvidia pour promouvoir son DLSS 3 la positionne clairement). Alors pourquoi diable axer sa communication sur des éléments plus ou moins pertinents, plutôt que sur les performances ? L'avenir nous dira si c'est juste pour conserver le secret jusqu'au bout, ou une surprise (bonne ou mauvaise). Le bon sens veut, de toute manière, quel que soit l'acheteur, qu'on attende d'avoir toutes les cartes en main pour se décider, surtout à moins d'un mois de la sortie des RX 7900.

Il faudra prendre en compte plusieurs paramètres comme la consommation réelle, le RT, l'upscaling, le côté pro si vous en avez besoin, l'environnement soft, le prix et la dispo, ce qui est important pour vous, vos priorités et votre moniteur, et enfin vos moyens ou votre envie de claquer autant dans un GPU que vous garderez probablement plus longtemps que ce que vous aviez l'habitude de faire par le passé.

Acheteur de GeForce ou Radeon, tout client aime juger sur pièce, et faire son choix à partir de cette équation : les conseilleurs ne sont jamais les payeurs, n'en déplaise aux influenceurs. Rappleons à toutes fins utiles que, comme leur nom l'indique, ces derniers sont bien souvent rétribués – sans l'annoncer – par une marque pour parler – en bien – de leurs produits – et au passage parfois dire du mal du voisin / concurrent – le tout avec un niveau technique fleurtant avec le niveau d'un QI de poule. La soit disant attitude de défenseur du consommateur adoptée par certains, prête pour le moins à sourire. Si vous y êtes sensibles, pensez tout de même à recouper vos lectures de sources viables... Bref, Il y a peu de risques que vous soyez déçus de votre carte RDNA 3 ou ADA, en dehors du tarif, parce que vous l'aurez choisie en fonction de vos priorités et de vos (bonnes) lectures.