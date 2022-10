Encore un jeu PlayStation qui arrive sur PC. Quelques jours après Uncharted 4, voici Sackboy, un titre qui n'est pas du tout dans la même philosophie que les autres ni dans le même moule visuel. Ce petit jeu de plateforme en 3D vous met dans la peau d'une poupée qui doit empêcher le méchant Vex de créer sa machine infernale qui va détruire le monde. Et contrairement aux productions Sony, ce n'est pas un moteur maison ou le Decima Engine qui mouline, mais l'Unreal Engine 4.

Voici les résultats obtenus par GameGPU. En FHD, la RTX 4090 éclate la concurrence rouge ou verte, c'est la moindre des choses. Sur les générations inférieures, la RTX 3080 Ti et la RX 6900 XT font jeu égal, alors que la RX 6800 XT domine très légèrement RTX 3080. En bas, GTX 1070 et RX Vega 56 offrent un gros niveau de performance, autour des 80 ips. Dès qu'on rajoute du ray tracing, c'est plus la même chansonnette ! Il faut du DLSS impérativement, surtout pour les cartes de bas de tableau en RTX d'origine Turing. Les Radeon n'ayant pas d'upscaling sur ce titre se cassent la pipe eu égard à leurs scores sans RT, toutes sans exception, ça va de limite à correct, entre 30 et 57 ips depuis la RX 6700 XT à la RX 6900 XT.

En QHD, en rastérisation, toutes les cartes continuent de bien se comporter, même les deux GTX 1070 et RX Vega 56 autour des 50 ips. Le ray tracing accentue sa pression sur les perfs, les Radeon deviennent toutes injouables. Si la RTX 3080 Ti et plus gros peuvent encore faire illusion sans DLSS, toutes les autres en ont besoin. Mais cet upscaling fait un grand bien aux moyennes, c'est évident !

Enfin, en UHD sans les rayons qui tuent, il y a un tas de cartes à plus de 50 ips, depuis la RTX 3060 Ti à la 4090, RX 6800 à 6900 XT, la RX 6700 XT étant à 45, un bon cran derrière les autres. On notera que la RTX 2080 Ti fait le job encore, en étant coincée entre RTX 3070 et 3060 Ti. Un zeste de rayons tracés et c'est la cata en UHD, même avec DLSS. La seule qui surnage, c'est la RTX 4090 qui offre plus de perfs sans DLSS que la RTX 3080 Ti avec ! Au final, c'est super à l'aise sans RT, mais avec, ça défonce les cartes... sauf la RTX 4090 qui s'en sort très bien.