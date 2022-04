Enfin, les joueurs sur PS5 vont bientôt pouvoir profiter du VRR via HDMI comme peuvent le faire les propriétaires d'une Xbox Series X/S depuis leur lancement en novembre 2020 (en supposant qu'ils disposent d'une TV compatible avec le VRR, bien entendu) ! La nouvelle de l'arrivée du VRR avait circulé en mars dernier, mais Sony parlait alors d'introduire la fonctionnalité dans les « mois qui viennent », des paroles qui ne sonnèrent alors pas forcément très bien aux oreilles des plus impatients. Finalement, cela va donc se faire plus rapidement et dès cette semaine avec le début de la distribution par vague d'une nouvelle mise à jour du firmware pour la console chez Sony pour le monde entier ! Un an et demi plus tard, le constructeur japonais sera donc enfin à niveau avec Microsoft, bravo. Enfin, pas tout à fait, puisque les consoles de ce dernier sont également compatibles FreeSync, rappelons-le, ce qui ne sera a priori pas le cas de la PS5, sans quoi on en aurait sans doute entendu parler.

Variable Refresh Rate support starts rolling out globally to PS5 players this week. Full details: https://t.co/8e4kbCH7Td pic.twitter.com/pIHiq7HEuO — PlayStation (@PlayStation) April 25, 2022

Pour l'obtenir, il faudra bien évidemment disposer d'une PS5 connectée à Internet. Une fois la mise à jour effectuée, le VRR sera automatiquement activé dans les jeux compatibles et fonctionnera uniquement de manière optimale si votre console est bien branchée à un écran ou une télévision HDMI 2.1 compatible VRR (ce qui n'est pas le cas de toute les interfaces HDMI 2.1). Sony permettra toutefois aussi d'activer le VRR dans les jeux n'ayant pas de support natif afin « d'améliorer la qualité vidéo », on imagine toutefois que les résultats pourront eux aussi être très... variables. Pour l'instant, des patchs pour l'ajout du support du VRR ont été confirmés par leurs développeurs respectifs pour seulement 14 titres sur PS5 : Dirt 5, Destiny 2, Astro's Playroom, CoD Vanguard, Devil May Cry 5 SE, CoD Black Ops Cold War, Spider-Man Remastered et Miles Morales, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ratchet & Clank Rift Apart, Tiny Tina's Wonderlands, Resident Evil Village, Tribes of Midgard et Godfall. Pour les autres, il faudra donc patienter, mais il ne fait aucun doute que la liste devrait assez rapidement s'allonger maintenant que l'annonce est officielle.

Et si vous n'avez pas encore de PS5 et que vous en rêvez, on vous souhaite bonne chance ! La console reste toujours très difficile à trouver en magasin et lorsqu'elle y est, ce n'est encore jamais à des prix très raisonnables, souvent bien éloignés du MSRP de 499,99 €... Le constat est difficilement meilleur pour sa concurrente directe, la Xbox Series X.