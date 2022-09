Sony avait annoncé sa nouvelle filiale Nextorage en septembre dernier, marque sous laquelle le japonais avait commencé à vendre ses premiers SSD NVMe, des exemplaires PCIe 4.0 nommés NEM-PA spécialement élaborés pour équiper sa PS5, mais s'agissant de modules parfaitement ordinaires, rien ne les empêche déjà de fonctionner dans un PC, bien entendu. Ceci dit, ce n'était pas le marché initialement visé, mais qui sait, cela pourrait potentiellement bientôt changer.

Sony s'apprête à s'en prendre au marché du SSD mainstream en général et haut de gamme en particulier, la compagnie ayant présentée et fait la démonstration d'une nouvelle offre complète de SSD NVMe avec des capacités de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, dont des modèles de 1 To et 2 To équipés d'une interface PCIe 5.0 x4 ! Grâce à cette dernière, avec un cache SLC intact, les performances séquentielles pourront théoriquement dans le meilleur des cas monter à 10 000 Mo/s en lecture et 9500 Mo/s en écriture, ce qui est parfaitement en phase avec les chiffres déjà vus ailleurs chez d'autres fabricants plus connus.

Techniquement, l'on en sait toutefois rien de plus, ni le contrôleur ni la NAND utilisée n'ont été nommés, dommage. On remarquera tout de même l'énorme radiateur avec lequel Sony avait coiffé le modèle PCIe 5.0, mais la solution de refroidissement ne serait pas définitive et est encore discutée. On imagine qu'un gros morceau pareil peinerait à trouver sa place dans un PC et d'autant plus dans une console.

De prime abord, la présence d'une interface PCIe 5.0 semble bien suggérer que certains de ces SSD pourront être destinés au PC avant tout, à moins que Sony planifie une nouvelle version (Pro ? Slim ?) de sa console avec PCIe 5.0 au lieu de PCIe 4.0, ce qui n'est pas forcément à écarter non plus. En tout cas, on dirait bien que le japonais songe désormais plus ou moins sérieusement à se faire sa petite place sur le marché du stockage. Et pourquoi pas, hein ? (Source : gdm.or.jp via Tom's)