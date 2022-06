Au dernier jour du mois de mars, Sony en était à 19,3 millions de PS5 vendues et deux mois plus tard, la compagnie put annoncer avec fierté avoir franchi la barre des 20 millions ! Ce n'est pas trop mal, mais la PS4 reste encore d'assez loin le bestseller de Sony pour l'instant. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé, puisque 82 minutes avaient apparemment suffi - selon Sony - pour arriver à vendre plus de PS5 qu'ont été vendues de PS4 sur ses 9 premiers jours !

Néanmoins, les choses se sont compliquées depuis et la disponibilité de la console a été tout sauf régulière entre-temps, d'où des ventes assez difficiles. En effet, ce qu'il faut surtout retenir du dernier chiffre de Sony, c'est que le constructeur n'aura vendu « que » 700 000 consoles sur cette période de deux mois, alors que 2 millions avaient pu être vendus pendant les 3 mois du dernier trimestre (soit environ 666 666 unités par mois). Forcément, on se doute bien que les choses auraient pu se passer assez différemment si ce n'était pour la pénurie de semiconducteurs et une demande très forte en parallèle (et les scalpers ?). En temps normal, les 20 millions auraient probablement été atteints bien plus tôt.

To those fans who have yet to get their hands on a console, please know that we are planning on a significant ramp-up in PS5 production this year and we are working endlessly to make sure that PlayStation 5 is available for everyone who wants one." - Veronica Rogers, Global Sales et Business Operations, Sony.

Qu'à cela ne tienne, bien que la PS5 soit actuellement en retrait par rapport à sa prédécesseur, Sony est convaincu que la PS5 prendra les devants d'ici sa 4e année d'existence, donc en 2024/2025. Le constructeur se veut aussi rassurant pour ceux qui attendent toujours de pouvoir en acheter une. Une fois de plus, Sony nous dit que ce sera mieux cette année et nous aussi rappelle qu'une augmentation significative de la production de PS5 est toujours planifiée cette année. L'objectif est d'arriver à vendre un total de 18 millions de consoles pour l'année fiscale 2022 (qui a commencé le 1er avril). Autrement dit, plus que 17,3 millions et ce sera mission accomplie ! Si vous êtes sur le coup, on ne peut que vous recommander de garder un œil sur notre Neeed. À ce stade, c'est malheureusement encore rouge sur toute la ligne et quand il y en a c'est généralement à vil prix - et ce n'est toujours pas vraiment mieux chez la concurrence, il est important de le noter aussi. À défaut, il est désormais beaucoup plus facile de s'offrir une carte graphique, c'est déjà ça ! (Source)