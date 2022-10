S06E39 • 26 septembre - 02 octobre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

EA Sports FIFA 23 est sorti le 29 septembre et a été développé par EA Canada & EA Romania. Le sempiternel jeu de foot, qui fait vendre autant de consoles que Thibaut en string à la quinzaine commerciale du Auchaun de Thonon-les-Bains (pas du tout). Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Despot's Game: Dystopian Army Builder est sorti de son early access le 29 septembre et a été développé par Konfa Games. Érigez une armée digne de ce nom dans ce jeu de batailles automatiques tout en pixels. Notez qu'on n'a pas parlé d'autobattler ni de roguelite pour pas perdre les plus anciens. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Grounded est sorti de son early access le 27 septembre et a été développé par Obsidian Entertainment. Chérie, j'ai rétréci les gosses... Vous vous souvenez du passage dans le jardin ? Eh bien vous êtes en plein dedans, et il va falloir survivre. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX/XB1

The Legend of Heroes: Trails from Zero est sorti le 27 septembre et a été développé par Nihon Falcom et PH3. Encore un épisode pour cette série de J-RPG, pardon, de jeux de rôles japonais, à voir si la sauce prendra cette fois ou pas, en tout cas les critiques pleuvent. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS4/NS

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic est sorti le 26 septembre et a été développé par Blizzard Entertainment. Doit-on encore présenter WoW après tant d'année ? Bon là il s'agit de la deuxième extension sortie en 2008, mais à l'ancienne. Mouais... Plus d'infos →

Dispo sur PC

• Focus

Après FIFA, vous prendrez bien un peu de Call of, hein ? Parce que Call of Duty: Modern Warfare II ne va plus tarder, et on peut dire ce qu'on veut, il est attendu, et pas que par Kevin, jeune habitant de la banlieue Lilloise. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il est temps de sortir de votre grotte, on rappellera simplement que c'est le roi des FPS depuis X années. Jouable en solo et en multi, la particularité de la franchise étant que deux développeurs se relayent pour pondre ces titres, à savoir Infinity Ward et Treyarch (plutôt pour la série Black Ops, depuis un bail). Bref, ici c'est Infinity Ward aux commandes, avec son moteur IW dans sa version 9.0, alors que le reboot de Modern Warfare premier du nom employait la version 8.0.

Car il s'agit bel et bien de la suite du 1er volet, avec le retour du Capitaine Price, tout ça... Notez que la sortie sera accompagné d'un nouveau mode battle royale également, sobrement intitulé Warzone 2.0. Boudiou. Enfin tant qu'ils ne nous enlèvent pas la campagne solo, ça nous va. On se donne rendez-vous le 28 octobre prochain, avec carrément un accès à la campagne solo le 21 pour ceux ayant précommandé le jeu. Et la sortie se fera sur PC Windows, PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One. Classique.

• Correctifs, DLC, blabla...