Même si la rentrée (scolaire, on précise avant que les boomers s'excitent) est déjà passée, les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) sont en feu et nous propose une mixité assez velue sur la semaine 36. Voyez donc par vous-mêmes, avec du double Forza, du RDR2, du Disney et toujours du Cult of the Lamb. Bon, on peut se dire que les promotions sont passées par là, ça fait du bien à certains titres, mais quand même !

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 36

Semaine 35 Semaine 34 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Forza Horizon 4 Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Destiny 2: Lightfall + Annual Pass 3 Red Dead Redemption 2 F1 Manager 2022 Total War: WARHAMMER III 4 Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered 5 NBA 2K23 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Cult of the Lamb 6 Cult of the Lamb Dead by Daylight - Resident Evil: PROJECT W Chapter Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos 7 Disney Dreamlight Valley Cult of the Lamb F1 Manager 2022 8 Forza Horizon 5 Titanfall 2 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 9 Titanfall 2 Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Hogwarts Legacy 10 Elden Ring Red Dead Redemption 2 CS:GO NARAKA: BLADEPOINTStatus Upgrade

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a droit à des relents de Saint Row, un Minecraft pas piqué des vers sur PC, assez surprenant au demeurant, et surtout une première position sans surprise du remake de The Last Of Us sur PlayStation 5. Rappelons au passage qu'une version PC est prévue incessamment sous peu, comme cela a été annoncé par un gars de chez Naughty Dog. Dans la suite des "exclusivités" PlayStation qui n'en sont désormais plus, ou du moins qui restent temporaires.