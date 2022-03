RSR et FSR 2, ça arriverait, et assez vite !

Il y a plusieurs jours, on apprenait qu'AMD allait présenter son FSR 2.0 à la GDC 2022 dès le 23 mars. Vous pouvez retrouver diverses informations sur ce billet. Finalement, il y aurait du nouveau. Le FSR 2.0 serait finalement dévoilé le 17 mars, et pas à la GDC tel qu'initialement pressenti selon VDCZ. Mais la question du RSR se posait encore. Pour rappel, il s'agissait pour AMD d'incorporer le FSR dans son Radeon Software, afin de proposer cette méthode d'upscaling à quelques Radeon sans avoir besoin que les développeurs ne l'intègrent eux-mêmes dans leur moteur de jeu. Le RSR serait fonctionnel uniquement pour les cartes de la génération RDNA et RDNA 2, Polaris et Vega sont donc sur la touche, on ne sait pas si ce sera définitif ou temporaire. Pour rappel, NVIDIA propose déjà la même technologie depuis plusieurs mois avec le NVIDIA Image Scaling, activable à partir de GeForce Experience.

AMD avait dévoilé son RSR au CES, mais depuis c'était silence radio. Apparemment, la chose serait très proche puisque la même source nous informe que ce serait prévu pour le 17 mars également, ce qui implique de facto le lancement d'un nouveau pilote à cette date. Au final, ça va bouger, mais on manque d'infos précises sur le mode opératoire et sur la disponibilité. Si le RSR semble bien prévu le 17, le FSR 2 serait pour Q2 2022, avec pour 'instant une démo sur Deathloop. Il ya donc des zones d'ombres à éclaircir !