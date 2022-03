Voilà deux cartes, qui, au MSRP et donc en version de référence, sont les meilleures affaires pour quiconque veut jouer confortablement, y compris en UHD. Lors de leur dernière confrontation dans nos colonnes, la RX 6800 XT l'emportait en QHD, et cédait en UHD. Dès qu'on y met du ray tracing, la faiblesse de RDNA 2 sur ce point apparait plus nettement. Ce schéma est celui que nous voyons régulièrement, plus on monte en définition, et plus les RTX 30 prennent le dessus, par contre en FHD et QHD, les Radeon sont redoutables, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles de nombreux sites testent les CPU avec la RX 6900 XT en FHD, car elle limite le moins possible l'influence du CPU à cette définition, elle se fait oublier.

Techspot a fait un point, avec 50 jeux, entre ces deux cartes. Selon les 3 définitions classiques retenues, vous verrez que les moteurs et les jeux sont parfois friands de RDNA 2, parfois d'Ampere, mais qu'au final, on conserve ce schéma : plus on augmente le nombre de pixels, plus la RTX 30 domine, au contraire moins on a besoin de pixels, et plus les RDNA 2 sont conseillées, pour de la rastérisation. Car le RT ne laisse aucune place au doute. Selon notre confrère, le DLSS constitue un argument de vente, puisqu’efficace et visuellement correct, alors que le FSR ne l'est pas puisqu'ouvert à tous les GPU. Avec le FSR 2, peut-être que la donne changera, et qu'au DLSS 3 cela rechangera de nouveau.

Toujours est-il que les cartes sont de réelles concurrentes, et que si vous avez la possibilité d'en avoir une car il vous le faut, il ne faut pas hésiter, mais il faudra prioriser selon ce qui est important pour vous, à la vue du comportement des GPU dans ce test, et les nôtres.