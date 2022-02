AMD a déployé ses très probables derniers pilotes de ce mois de février, avec les 22.2.3. Ils sont là pour 3 jeux, incontournables en ce moment dans l'actualité. Le premier est Elden Ring, le second est Shadow Warrior 3 pour lequel AMD annonce entre 5 et 6 % de gains en UHD sur une RX 6700 XT et supérieur avec le preset High. Enfin, GRID Legends également bénéficie de 7 à 15 % en UHD et preset Ultra sur RX 6700 XT et supérieur. Il y a également des bugs connus, sur Cyberpunk avec Polaris, Aero sous Windows 10 qui disparait, ou du stuttering sur God of War sur RDNA 2. Yippy Kaï !