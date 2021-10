Age of Empire 4 est arrivé, il traduit la volonté de Microsoft de réinvestir le jeu sur PC avec ses studios acquis à grands coups de pognon. Comme Bethesda parmi ses plus grosses acquisitions, la Raymonde devrait trouver les développeurs qui pourraient redonner vie à deux licences encore restées mortes, Combat Flight Simulator et Motocross Madness. Bref, le titre est là, développé par Relic, à qui ont doit les Company of Heroes par exemple. Le moteur choisi est le Essence Engine 5, sympa au premier coup d'oeil, mais pas non plus extraordinaire, ordinaire lui collerait mieux.

GameGPU a réalisé un test, classique dans son contenu, avec pas mal de GPU et les 3 définitions majeures, le tout avec le preset visuel le plus haut. En 1080p, les RX 6800 à 6900 XT dominent et plafonnent à 173 ips, les RTX 3070 à 3080 Ti font pareil, mais à 158 ips, puis ça dégringole tranquillement jusqu'à la RX 590 à 65. On déplorera la disparition de la GTX 1060 6 Go du panel, la seule concurrente à la RX 590 de même catégorie (même si la RX 480 était sa vraie rivale).

En 1440p, le classement en tête change, puisque ce sont cette fois les RTX 3080 et 3080 Ti qui dominent leurs adversaires RX 6800 XT et 6900 XT, la RX 6800 se positionnant quand même derrière ce quatuor de choc et devant la RTX 3070 Ti. En bas, la RX 590 arrive à assurer le steak avec ses 48 ips. Enfin, en UHD, le classement en haut reste le même, on notera que la RTX 3070 Ti égale la RX 6800. Par contre, pour avoir 40 ips de moyenne minimum, il faut cette fois démarrer à partir de la RTX 2070.

Au final, c'est, comme le laissaient entendre les configurations dévoilées par l'éditeur cette semaine, tout à fait convenable, et avec quelques options à gérer, les cartes de gamme inférieure ou plus anciennes que la RX 590 devraient pouvoir s'en sortir également.