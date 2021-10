L'Intel Innovation a été l'occasion, programmée, de dévoiler au monde entier ce qu'il savait déjà par diverses fuites, la gamme Alder Lake. Et la firme semble avoir, d'après les tests CPU-Z et R23, rectifié le tir de ses années de stagnation Skylake, à peine secouées par Cypress Cove et ses Rocket Lake. Aussi, et c'est de bonne guerre, c'est le flagship de l'armada qui a servi de démonstration, et surtout d'overclocking. Fatalement, ça ne se refroidit pas avec un verre d'eau, il faut plus que ça, et c'est LN2 le retour qui s'en est chargée. Aussi chaudasse qu'une proviseur dans un lycée agricole, elle a permis au 12900K à la docilité préalablement testée de montrer ce qu'il avait à offrir en termes de virilité.

Et c'est en tant que mâle alpha que l'engin a envoyé les watts à 6.8 GHz. C'est Geekbench 4 qui a servi de terrain de jeu. Voilà, dans un zouli tableau, ce qu'a donné le 12900K OC, plus d'autres références afin de bien voir la différence de ce type de pratique, poussée il est vrai à son paroxysme. La carte maman était une ASRock Z690 AQUA OC Edition, la de la DDR5 Klevv (la marque de SK hynix) 4800 clockée à 6200 cas 34.

El CEPEHOU Geekbench 4 1t geekbench 4 xt 12900K (6.8 GHz) 2740 26649 12900K ES 1893 17299 11900K 1856 10997 11700K 1707 9892 5950X 1691 16723 5900X 1672 14142 5800X 1671 10376

C'est vrai que ça ne sert à rien, mais c'est amusant d'imaginer ce que ce genre de puce pourrait donner au quotidien si l'OC n'était pas aussi complexe à mettre en pratique. Vivement les tests qu'on voit si la concurrence est bel et bien relancée !