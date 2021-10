Le nouveau volet de la série iconique Age of Empire est imminent, après une très longue période d'hibernation, Age of Empire III remonte tout de même à 2005... Nul doute que de nombreux joueurs auront gardé d'excellents souvenirs des jeux de la série, notamment les deux premiers, et passé de nombreuses heures à se faire charcuter les différentes tribus vaguement moyenâgeuses du Monde devant leur écran CRT, branché à une belle tour beige. Naturellement, Age of Empire IV sera visuellement plus moderne et d'époque, heureusement. Microsoft a déjà partagé plusieurs trailers pour nous montrer son moteur 3D en pleine action.

Certes, il faut très clairement ne rien en attendre de particulièrement transcendant non plus, mais juste ce qu'il faut pour revivre a priori pratiquement la même expérience d'antan (donc avec un gameplay un poil vieillot), légèrement rafraîchie, mais sans pouvoir compter les pixels à l'écran. L'avantage, c'est que le jeu sera tendre avec le hardware, c'est donc peut-être aussi pour le mieux. Justement, alors que le titre arrive dans 2 jours, voilà qu'ont été publiés les 4 niveaux de spécifications requises finalisées pour pouvoir profiter d'AoE IV sur PC. Voyez plutôt :

Comme vous pouvez le voir, le jeu passera à merveille sur bien des machines, même un iGPU pourra vous permettre d'y tâter, tandis qu'une RTX 30 s'y tournera clairement les CUDA cores. Microsoft explique que le jeu a spécifiquement été conçu pour pouvoir fonctionner même avec les machines les moins couillues en circulation, puisque l'entreprise s'attend à ce que 50 % des futurs joueurs d'AoE IV y jouent sur une machine correspondant aux spécifications les plus faibles publiées ici, hardware qui correspond avant tout à celui d'un mini PC (NUC, etc.) ou d'un notebook. Ceci devrait donc assurer à ce RTS de niche un public potentiel bien large, les plus vieux nostalgiques en tête. Rappelons que le jeu sera disponible sur Steam, sur le Microsoft Store et aussi via l'abonnement Xbox Game Pass sur PC.