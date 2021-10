Ventes de jeux vidéo : on ne sait plus quoi penser

Les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) nous livrent encore deux ténors cette semaine sur le podium, qu'on retrouvait les semaines passées, ainsi qu'un petit nouveau prénommé FM22 pour les intimes. On avait eu l'habitude de voir la version 2021 dans les classements l'an passé, rebelote avec cette nouvelle itération qui ne déroge pas à la règle. Sinon c'est relativement hétéroclite, et notez le Demon Slayer de la semaine 41, on va y revenir...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 42

Semaine 41 Semaine 40 1 Back 4 Blood Back 4 Blood New World 2 New World New World Battlefield™ 2042 3 Football Manager 2022 Back 4 Blood Battlefield™ 2042 4 Inscryption The Riftbreaker Battlefield™ 2042 5 Valve Index VR Kit New World Nickelodeon All-Star Brawl 6 The Riftbreaker Battlefield V New World 7 仙剑奇侠传七 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles CS:GO - Operation Riptide 8 Forza Horizon 5 Back 4 Blood FIFA 22 9 New World Back 4 Blood Battlefield V 10 CS:GO - Operation Riptide CS:GO - Operation Riptide Back 4 Blood

Et on y revient de suite avec les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), car s'il y a bien une surprise en cette semaine 41, c'est bien ce titre développé par CyberConnect2. Bon, pas assez costaud pour titiller FIFA et Far Cry, mais c'est tout de même une sacré perf. Gageons qu'une fois de plus, les possesseurs de Xbox One n'en font qu'à leur tête et s'entichent de la trilogie remasterisée Crysis. Pourquoi pas.