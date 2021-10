Au Comptoir, on aime les arachides, avec une bonne petite pinte ça amène le mouvement perpétuel à la portée de l'homme comme le soulignait une ancienne gloire belge. Mais les cacahuètes, c'est aussi une image pour dire que tout part en sucette, en vrille, en testibourse. Jetez donc un oeil aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), vous comprendrez pourquoi, après plusieurs semaines consécutives, on s'affole devant ces classements remplis de doublons. On eut préféré du houblon d'ailleurs, mais bon...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 41

Semaine 40 Semaine 39 1 Back 4 Blood New World New World 2 New World Battlefield™ 2042 New World 3 Back 4 Blood Battlefield™ 2042 New World 4 The Riftbreaker Battlefield™ 2042 CS:GO - Operation Riptide 5 New World Nickelodeon All-Star Brawl New World Deluxe 6 Battlefield V New World MELTY BLOOD: TYPE LUMINA 7 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles CS:GO - Operation Riptide FIFA 22 8 Back 4 Blood FIFA 22 FIFA 22 - Ultimate Edition 9 Back 4 Blood Battlefield V Valve Index VR Kit 10 CS:GO - Operation Riptide Back 4 Blood Battlefield™ 2042

Et concernant les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), après le carton FIFA en semaine 39, c'est carrément une usine de papier à rouler qui nous tombe sur la tronche avec le dernier Far Cry. Et une fois de plus, la Xbox One n'en fait qu'à sa tête, de quoi poser des questions (sans aucune animosité) quant au comportement des joueurs sur l'ancienne gen Crosoft. Hâte de voir ce que ça donnera la semaine prochaine...