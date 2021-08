Qu'est-ce qui se vend et/ou qui rapporte le plus dans notre univers vidéoludique ? Si l'on en croit les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), en tout cas, pas de changement par rapport à la semaine passée. Oui mais non, car c'était sans compter sur les sorties qu'on vous a présentées dans le dernier Gamotron ! Et mis à part New World qui reste en double 1re place, le reste laisse la place à des belles nouveautés telles que The Ascent, Tribes of Midgard, Orcs Must Die! 3 ou encore Mini Motorways. Donc on confirme, on a de quoi s'occuper pleinement cet été en attendant les prochaines sorties.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 30 Semaine 29 1 New World New World 2 New World New World 3 The Ascent RimWorld - Ideology (DLC) 4 Tribes of Midgard F1 2021 5 Orcs Must Die! 3 Valve Index VR Kit 6 Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V 7 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 8 Battlefield 1 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 9 HITMAN 2 - Gold Edition Death's Door 10 Mini Motorways Days Gone

En revanche, en ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on va revenir gentiment à nos vieilles habitudes, à savoir que ça ne bouge pas. En même temps, c'est les grandes vacances et les mamans ont d'autres dépenses à gérer que d'aller à Micromania acheter des jeux vidéo à leurs chers bambins. C'est bien aussi de voir la lumière du jour, ça ne fait pas de mal, même si ça brûle un peu la peau des fois.