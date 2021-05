Lundi, nous avions publié notre test pour Metro Exodus Enhanced Edition. Nous avions testé les extrêmes de la gamme RTX, à savoir les RTX 2060 et 3090, mais dans de très nombreux scénarios permettant de voir le comportement sur le benchmark, qui est très gourmand. Le jeu est très exigeant, en même temps c'est un des rares à cumuler DLSS 2.0, ray tracing ombres et réflexions, ainsi que PhyX et Variable Rate Shading. Le moteur 4A Engine affiche des effets très beaux et réalistes, vous allez le voir dans l'article publié par Gamegpu. En sus de proposer des captures prises aux mêmes endroits entre les deux versions du jeu, notre confrère a fait ses tests habituels sur son panel bien connu.

Il a en revanche mis le preset sur Extreme, et rien d'autre, ce qui fait que vous aurez, en théorie, le pire scénario pour vos GPU, bien qu'il ne précise pas le reste des options activées (ou pas). Il est par exemple possible de mixer le preset Ultra qui joue sur la richesse en polygones de la scène (qui est en dessous de l'Extreme), et de mettre le ray tracing sur Ultra (qui est son niveau le plus élevé), le jeu a assez de ressources pour grappiller par ci par là quelques images par secondes précieuses, et assez d'options pour se cantonner à un simple preset qui ne couvre pas toutes les options réglables. Les résultats sont donc compliqués, le DLSS aidant franchement, en sachant que les Radeon RDNA 2 n'auraient pas craché sur une technologie du même genre pour monter d'un bon cran leur niveau de performance. Parce que ce titre ne peut se jouer que si et seulement si votre GPU est capable de ray tracing, donc DX12 Ultimate exclusivement. Au final, les RTX 3080 et 3090 sont les seules à s'en sortir réellement, mais comme nous l'avions vu avec la 3090, en UHD, il faut le DLSS impérativement pour passer dans des conditions de jeu convenables.