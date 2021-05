À l'heure où les bons plans ne sont plus légion, il est bon de voir ressortir quelques pépites et notamment sur du très bon matériel. Aujourd'hui l'équipe a mis la main sur l'excellent WD Black SN850 de 1 To, qui à l'heure actuelle est l'un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide, des SSD NVMe PCIe 4.0. Il se tire la bourre de près avec le Samsung 980 Pro, capables tous deux de fuser à 7000 Mo/s en lecture et 5300 Mo/s en écriture ! Tout cela sur le papier, puisqu'en pratique ces pointes s'atteignent difficilement.

Quoi qu'il en soit, nous avons là une belle pièce équipée de puces TLC 96 couches maison, et d'un contrôleur élaboré lui aussi en interne (Sandisk NVMe G2). Le couple permet des accès aléatoires théoriques de l'ordre de 1000K IOPS en lecture et 720K IOPS en écriture. L'endurance annoncée est de 600 TBW et il est accompagné d'une garantie de 5 ans si vous n'atteignez pas cette valeur avant. Le SSD de 1 To, sans dissipateur, est disponible à 189,90 € chez Amazon. Si vous cherchiez un SSD véloce de dernière génération, suivez notre lien juste en dessous