Entre la fièvre du minage et les cartes graphiques gourmandes en jus d'électron pour afficher du 4K en 120 Hz, de nombreux fabricants de blocs d'alimentation ont réajusté leurs gammes ces derniers mois, afin de combler ceux qui font pleurer leur compteur électrique. C'est donc au tour de Chieftec d'en faire de même, qui propose donc de rajouter quelques références dans sa gamme de PSU Polaris, qui est sortie en octobre dernier, avec les blocs de 850, 1050 et 1200 W, toujours en 80PLUS Gold et totalement modulaires.

Peu d'évolutions sont à noter pour ce réajustement, puisque les caractéristiques propres à la série sont toujours présentes. Ainsi, la conversion des tensions se fait par un découpage en demi-pont filtré par LLC, une technologie correcte qui améliore le rendement tout en réduisant la chauffe du transformateur principal. La gestion des tensions continues se fait par conversion DC-DC, ce qui donne une ligne +12V solide et robuste, parfaite pour s'occuper des composants les plus gourmands. Seul le ventilateur évolue, avec un agrandissement de 120 à 140 mm, permettant de brasser plus d'air sans faire plus de bruit, rallongeant ces blocs de 20 mm au final. Il faudra donc faire attention à la taille de votre boitier, nous ne sommes pas sur des modèles prévus pour du mini-ITX.

À l'heure actuelle, les tarifs ne sont pas indiqués par le fabricant, par contre ces alimentations devraient être disponibles aux alentours de mai pour les 850 et 1050 Watts, et durant cet été pour les 1250 Watts. Nous restons juste déçus de la garantie, qui reste trop faible à notre gout avec 2 ans maximum, alors que ce genre de modèle est fait pour durer quelques années.