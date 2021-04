Coop en ligne, multijoueur compétitif, PvPvE, voilà ce qui ressort des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Eh oui, au final, relativement peu de jeux sont des jeux solo dans les classements de cette semaine. Cela étant dit, nous sommes ravis de voir qu'une "petite" production comme It Takes Two continue de plaire aux joueurs. De même, bien qu'Outriders soit en légère perte de vitesse, on notera toutefois une résistance certaine au temps qui passe.

D'un autre côté, on a les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), et là encore on constate qu'Outriders est un peu en perte de vitesse, même si ce schéma est plutôt classique dès lors qu'il s'agit des ventes physiques fournies par le SELL. En revanche, s'il y en a un qui tire son épingle du jeu, c'est ce bon vieux FIFA, présent depuis sa sortie et qui se permet au passage d'arriver sur le podium des ventes sur PC. Mais tout cela n'est rien à côté de nos immortels Sims, évidemment.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 15 Semaine 14 1 It Takes Two Outriders 2 Stellaris: Nemesis It Takes Two 3 Valve Index VR Kit Forza Horizon 4 4 Sea of thieves Sea of thieves 5 Outriders Horizon Zero Dawn™ Complete Edition 6 Valheim Halo: The Master Chief Collection 7 Monster Hunter World: Iceborne Valheim 8 The Forest Valve Index VR Kit 9 Forza Horizon 4 Euro Truck Simulator 2 - Iberia 10 Satisfactory The Binding of Isaac: Repentance