Si on regarde un peu les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la semaine passée, on ne peut s'empêcher de constater deux choses qui sautent aux yeux. Déjà, on confirme que Valheim, malgré son early access, est vraiment en train de cartonner. D'autre part, on remarquera que le jeu chinois traduit Tale of Immortal continue également sur sa lancée de bon Poulidor, et c'est assez notable étant donné qu'il n'est disponible qu'en chinois, même pas en anglais.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 07 Semaine 06 1 Valheim Valheim 2 鬼谷八荒 鬼谷八荒 3 Valve Index VR Kit Nioh 2 – The Complete Edition 4 PUBG PUBG 5 Rust Rust 6 Nioh 2 – The Complete Edition Valve Index VR Kit 7 Battlefield V HuniePop 2: Double Date 8 Sea of Thieves Cyberpunk 2077 9 Grand Theft Auto V Sea of Thieves 10 Persona® 5 Strikers Dyson Sphere Program

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on notera l'arrivée du sympathique Little Nightmares II qui fait bien plaisir. Le reste est un mélange plus ou moins récurrent des titres qu'on croise depuis plusieurs semaines. Bref, rien de très palpitant et ce n'est pas forcément parti pour changer étant la pauvreté de l'actualité vidéoludique de ce début d'année 2021.