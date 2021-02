Epic Games ne nous avait pas gavés de triples A depuis quelque temps, cela commençait même à en devenir louche... Que nenni, tout va pour le mieux du monde, car la firme se rattrape aujourd’hui (et jusqu’au 25 février en vous achetant l’utilisation de son lanceur offrant un sympathique Rage 2 pas si vieux que ça [mai 2019], issu de la collaboration entre id Software [responsable de la franchise Doom, des origines au Doom Eternal de 2020] et Avalanche Studio [plutôt connue pour la série des Just Cause].

Cependant, le jeu de ne limite pas qu’aux mastodontes de l’industrie, c’est pourquoi la maison-mère de Fortnite propose un second titre issu de la scène indé, Absolute Drift [2015], dans lequel vous tentez de contrôler une petite savonnette ambulante. Réussirez-vous à passer la ligne d’arrivée sans encombre ?