Le passif absolu est un rêve (de niche) que beaucoup partagent et que des entreprises comme MonsterLabo (par exemple, avec leur First et The Beast) cherchent à combler, tant bien que mal, quand bien même toute électronique fera toujours plus ou moins de bruit (ah, la douce musique du coil whine) et qu'il est donc peut-être plus pertinent d'avoir un minimum de ventilation relativement "inaudible" pour couvrir au maximum le bruit des composants eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça qui découragera les expériences et les créations parfois un peu folles, et pas forcément toujours très pratiques IRL. Pour l'anecdote, il a fallu attendre un sacré bout de temps avant qu'un constructeur tente l'aventure d'une carte Turing passive et ce n'est pas quelque chose que l'on attend particulièrement côté Ampere, du moins pas dans la forme habituelle d'une simple carte PCIe.

En effet, Turemetal s'est servi de son boitier passif UP10 (littéralement un radiateur, entièrement en métal et avec de nombreux caloducs en cuivre) pour tenter l'expérience, avec une RTX 3080 par-dessus le marché, un GPU avec un TGP de 320 W ! Pas vraiment un niveau de consommation facile à dompter en passif. Pour pousser le vice encore plus loin, la configuration comprenait également un Ryzen 5 5600X, un exemplaire de Zen 3 qui ponctionnera environ 130 W à la prise en charge. Résultat des course, la machine a bien pu démarrer, mais n'était pas très stable, sa capacité de refroidissement rapidement dépassée par la chauffe d'un RTX 3080 fonctionnant à 100 %, le GPU ayant atteint 87 degrés en quelques minutes seulement sous Furmark (certes, un benchmark tout de même assez costaud) et avec une consommation totale du PC de 410 W !