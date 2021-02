Avec le temps, tout finit par prendre du poids, assez inévitablement. Ça vaut évidemment pour l'Homme, mais ça marche aussi avec les cartes graphiques, toujours plus puissantes, toujours plus démesurées, et par conséquent toujours plus grosses et épaisses, et la gravité étant ce qu'elle est, ça finit donc aussi par pendouiller pas très joliment par endroit ! Heureusement, à chaque problème sa solution, et dans le cas des GPU, cela a donné naissance à un marché parallèle de l'accessoire que les créateurs de l'ordinateur moderne n'auraient probablement jamais osé imaginer : le support de GPU !

Un objet pas encore systématiquement indispensable, surtout avec les difficultés et les prix prohibitifs pour se procurer les derniers GPU et parmi les plus gros jamais conçut, mais qui pourrait bien le devenir si le cap est maintenu dans cette course à l'« armement » et sans remise en question de la manière dont nos PC sont assemblés. Certes, le riser PCIe pour un montage vertical du GPU existe et permettra au propriétaire d'un boitier compatible de passer outre ce problème disgracieux, mais tout en soulevant parfois d'autres au passage (ventilation, rogner sur la place disponible en hauteur pour les autres ports PCIe, etc.).

« I'm commander Shepard and this is my new favorite Prothean beacon in the Galaxy » !

Tout ça pour vous dire que Cooler Master nous présente son tout premier support de GPU, que vous pouvez aussi choisir de nommer par son intitulé complet MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket ! Rien de neuf sous le soleil coté concept, le support de GPU existe déjà depuis un moment, parfois aussi avec de la LED dedans et certains gros GPU sont même directement livrés avec. Par contre, Cooler Master n'a pas pour autant fait les choses à moitié pour sa recréation d'un objet somme toute bien mondain.

La perfection, on peut tous la voir, mais la majorité d'entre nous ne la touchera jamais...

Outre une présentation officielle magnifiquement pipotronnée donnant le sentiment d'être présenté un objet grandiose et révolutionnaire, Cooler Master a aussi déployé la totale pour son nouvel accessoire : verre trempé usiné au CNC avec un ou deux bras capables de supporter les plus gros GPU, éclairage ARGB intégré (chouette, encore un truc à brancher et oui, le support fonctionnera même avec l'éclairage éteint), conception universelle et réglage sans outil (encore heureux) de 41 à 171 mm, et enfin une base puissamment aimantée pour un ancrage parfait, même pendant le transport !

Comme vous pouvez le constater par vous-même, ce support GPU ARGB MasterAccessory représente indéniablement l'apogée du support de GPU et de l'accessoire du PC gaming, fini les tensions douloureuses sur le port PCIe et fini les GPU disgracieusement affalés, la carte mère pourra détendre ses circuits et vous n'en apprécierez certainement que plus votre PC de joueur ! Bref, tout le monde y gagnera et en plus ça ne coûtera « que » 24,99€, à partir de mars ! Sinon, il restera toujours l'option d'une bonne vieille solution maison, rapide et qui ne coûte rien, hormis peut-être une once de fierté...