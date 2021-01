Si on s'attarde sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la 2e semaine de cette nouvelle année 2021, on remarque relativement peu de changement. Voire très peu. On prend les mêmes, on secoue un peu et on change l'ordre des protagonistes. Oui mais voilà, un jeu 100 % chinois s'est glissé dans ce classement, saurez-vous le retrouver ? Et quand on dit "100 % chinois", c'est à dire qu'il n'est même pas traduit en anglais, et donc encore moins en français. Curieuses façon de démarrer l'année, mais félicitations à USERJOY Technology, le développeur et éditeur, pour ce placement surprenant.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 02 Semaine 01 1 Rust Rust 2 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 3 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 4 Heroes of the Three Kingdoms 8 Sea of Thieves 5 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Phasmophobia 6 Phasmophobia Raft 7 Raft Hades 8 Red Dead Redemption 2 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 9 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 10 Sea of Thieves Red Dead Redemption 2

Et en ce qui concerne ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on va difficilement pouvoir trouver quelque chose à dire tant l'ennui nous guette. Peut-être même le sommeil, vu que seuls trois modifications ont eu lieu entre la dernière semaine de 2020 et la première de 2021. Et encore, ce ne sont que des changements de position (en tout bien tout honneur), aucune nouveauté. Logique, et il faudra attendre les prochaines grosses sorties pour voir un peu d'action là-dedans.