Il est sorti, ça y est, et Cyberpunk 2077 est toujours en tête des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour la quatrième semaine consécutive. Et non content de ce succès, v'là t'y pas que Gégé revient faire un petit coucou également, grâce à son édition Game Of The Year. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que TW3 se positionne dans ce classement, fait remarquable quand on sait que le jeu est sorti en 2015 (et la version GOTY en 2017). Pour le reste, peu de changement.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 49 Semaine 48 1 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 2 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 3 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 4 Phasmophobia Phasmophobia 5 Hades Among Us 6 Among Us Football Manager 2021 7 Red Dead Redemption 2 PlayerUnknown's Battlegrounds 8 Football Manager 2021 Hades 9 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Red Dead Redemption 2 10 STAR WARS Battlefront II Total War: WARHAMMER II - The Twisted & The Twilight

Et pour les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), il va falloir se contenter de Black Ops et du dernier Assassin's Creed sur consoles, avec toujours cette belle et néanmoins résistance de FIFA 21 sur les "anciennes" consoles. Ah si, on note l'arrivée d'Immortals Fenyx Rising malgré tout, un pwal timide sur Xbox Series, et le retour de Flight Sim aux commandes sur PC.