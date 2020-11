Alors que le trio de tête des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) ne change pas par rapport à la semaine précédente, on ne peut pas en dire autant de la queue du peloton. Vous allez nous dire qu'on se contente de peu, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est agréable de voir Ghostrunner et Teardown dans le tableau. L'un permettant de se défouler quand on rage sur l'autre, l'inverse étant plus compliqué à moins d'avoir un petit côté masochiste...

Quant aux meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), cette semaine il faudra compter sans elles pour nous apporter un peu de variété. En effet, on retrouve exactement les mêmes titres aux deux premières places et ce quelle que soit la plateforme considérée. Et si on n'est pas surpris de revoir les Sims (quoi que...), on l'est quand même bien plus de revoir NBA 2K21 se vendre aussi bien alors que les critiques fusent autant du côté de la presse que du côté des joueurs.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 43 Semaine 42 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 2 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time 3 Les Sims 4 : Édition Standard NBA 2K21 NBA 2K21 Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands The Last Of Us Part II Ride 4