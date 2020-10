La tendance déjà observée par nos soins le mois dernier devrait largement se maintenir, avec l'anticipation d'une nouvelle baisse des prix de vente moyens, selon IC Insights. L'analyste a également partagé son graphique de l'évolution des prix depuis janvier 2017, un long voyage durant lequel le prix de vente moyen de la DRAM avait plafonné à un douloureux 6,88 $ en juillet 2018, l'âge d'or pour les producteurs de mémoire vive et une période détestée par les acheteurs soumis à des tarifs excessifs, heureusement nous n'en sommes aujourd'hui plus là.

Oui, la COVID-19 avait bien permis un léger rebond grâce à une demande soudainement plus importante dans les domaines de l'éducation et des entreprises, mais de 3,70 $ en juin, les tarifs avaient vite fait de redescendre à 3,51 $ en aout et IC Insights prédit maintenant que le déclin devrait continuer pour le restant de l'année 2020, sans l'ombre d'une croissance significative à l'horizon en dépit des fêtes de fin d'année et de l'arrivée des premiers smartphones 5G — dont les futures ventes sont déjà jugées insuffisantes pour mettre à mal la capacité de production des producteurs de mémoire. Ces derniers comptent ainsi sur les ventes des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series S/X pour compenser la perte de revenus attendue en raison d'une baisse des livraisons de smartphones.

Dans tous les cas, les prévisions de ventes de DRAM de Samsung, SK Hynix et Micron paraitraient assez faibles pour Q4 2020 et Q1 2021. Des trois, Micron est probablement celui qui a le plus perdu cette année, privé de son client majeur Huawei depuis le 15 septembre, ce dernier lui achetait apparemment près de 500 millions de $ de DRAM chaque trimestre. Il y a toujours l'espoir pour Micron d'obtenir une licence salvatrice afin de pouvoir reprendre certaines affaires avec Huawei, comme ce fut déjà fait en faveur d'AMD et d'Intel. Huawei aurait assez de DRAM pour tenir 6 mois sans approvisionnement.

L'avenir pourrait être un peu différent pour les prix de la DRAM (mais jamais figé). IC Insights estime que la reprise économique mondiale, la croissance des marchés du serveur PC et de l'équipement 5G permettront au segment de la DRAM d'afficher une croissance à deux chiffres dans les 3 prochaines années. Et donc les prix aussi ? Ce n'est certainement pas la première fois que le « spectre » d'une hausse des prix se dessine à l'horizon, et sûrement pas la dernière, mais l'art de lire la boule de cristal n'est pas une science exacte. Dans l'immédiat, il faut retenir que les prix devraient être plus qu'attractifs en cette fin d'année pour ceux et celles rêvant déjà de leur prochaine machine Ryzen 5000, et pourquoi pas full AMD cette fois-ci avec une RX 6000 !