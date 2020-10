Un jeu EA qui ne fait pas hurler, rager, c'est assez rare pour être souligné. Bien qu'il ait des défauts, qui n'en a pas, comme par exemple le faible nombre d'engins constituant chaque équipe, il bénéficie aussi du Frostbite. Ce moteur 3D, devenu l'arme principale d'EA depuis le passage de Dice chez l'Américain, permet des décors et des environnements propres à l'oeil. Pour autant, si on en parle, c'est pas pour causer gameplay ou tricot, home staging des aéronefs ou déco intérieure des croiseurs. On est là parce que Gamegpu l'a benché, sur le panel moderne amputé des cartes Ampere.

En 1080p, vu que le jeu est DX11, on peut dire que ça mouline super bien, pour tout le monde, avec un rapport de force conforme à ce que l'on connait entre Geforce et Radeon. C'est même un des rares jeux à respecter autant la hiérarchie, la GTX 1060 6G au niveau de la RX 480, battue par les autres Polaris, la RX Vega 56 entre les deux GTX 1070, la RX Vega 64 devant la GTX 1080, la GTX 1080 Ti devant la Radeon VII, et les grosses cartes Turing devant. En 1440p, imaginez que la GTX 1650 4G offre quasiment 60 ips, et le max étant atteint par la RTX 2080 Ti à plus de 200. Enfin en UHD, si vous considérez 50 ips comme une valeur plus que raisonnable, à quelques unités près la RX 590 le permet, pensez donc à toutes les autres et ce niveau atteint en UHD. Au final, pas grand-chose à reprocher, ça pédale super bien, et peu de gens seront abandonnés sur le pré, y compris ceux qui sont en UHD.