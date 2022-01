Quelques mois après Serious Sam 4 et son final dantesque, bien dans l'esprit badass mysogyne du héros, voilà un standalone qui se pointe. Nous vous en avons parlé il y a quelques jours, puisqu'une vidéo de 10 minutes de gameplay était présentée. Présenter du gameplay de Serious Sam, c'est comme mettre du sucre sur du miel, une surenchère inutile, puisqu'à l'instar d'un Doom, il est bourrin à souhait, limite lassant, mais fun et réactif. Voilà que GameGPU a sorti le test de Siberia Mayhem, le fameux jeu qui n'a pas besoin de Serious Sam 4 pour fonctionner, bien que basé sur lui. C'est le Serious Engine 4.5 qui pédale, point de raie tracée au pixel (un sujet qui aurait plu à Sam), ou d'upscaling maison, tout y est brut de brut, avec un rendu un peu old school et assez pauvre en éléments de décor.

En 1080p, le jeu est bloqué au max à 123 ips, sur RTX 3060 Ti et ultérieur, 108 ips sur RX 6700 XT et supérieur. En bas, comptez 73 ips pour la plus lente des Geforce alias la GTX 1070, et 79 pour la RX Vega 56 qui occupe le même rôle. En 1440p, seules les RTX 3080 et 3080 Ti restent au max, les autres bougent vers le bas un petit peu, les Radeon RDNA 2 6700 XT à 6900 XT restent à la même valeur. Les deux plus lentes passent respectivement à 56 et 60 ips, donc très bon pour jouer. En UHD, la RX 6900 XT reste à 108 ips, et devient leader du panel, bien devant la RTX 3080 Ti qui glisse à 96. Le jeu qui semblait favorable aux Geforce en FHD est très favorable aux Radeon en UHD, c'est assez étrange comme comportement puisque c'est d'ordinaire l'inverse qui se produit.

Au final, le jeu ne part pas de bien haut en FHD, mais ne s'effondre pas beaucoup en glissant en UHD. Il est très bien jouable par beaucoup de cartes dans cette définition exigeante, même par des modèles pas spécialement prévus pour, ou originellement à l'aise sur cette valeur de pixels.