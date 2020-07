On vous a trouvé de la mémoire à bon prix et surtout sans fioritures. Si vous n'aimez pas le RGB et que vous privilégiez la compatibilité en évitant les dissipateurs XL, vous pouvez vous tourner vers les kits Aegis de chez G.Skill. Amazon propose les 2x8 Go cadencés à 3200 MHz C16 à 66,88 € livraison comprise. S'il vous en faut plus vous devrez vous rendre outre-Rhin, chez Alternate, pour trouver les 2 x 16 Go de Aegis, cadencés cette fois-ci à 3000 MHz C16. Le prix est de 121,88 €, livraison comprise. Vous cherchez de la mémoire fiable et pas chère ? Suivez nos liens en bas de page.