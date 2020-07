Hyper Scape, c'est le Free2Play signé Ubisoft qui devrait arriver quelque part en 2020. Il est basé sur le mode Battle Royale, donc gros bordel à venir sur des maps lardées de joueurs jusqu'à 100, il prend place dans un monde futuriste, et est architecturé autour du moteur maison AnvilNEXT. Son scénario tient sur un timbre-poste, combattre pour devenir la prochaine Superstar, oui franchement, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Son but est de ramener des joueurs et ne plus se laisser plumer par les cadors du genre comme Fortnite.

Gamegpu a testé la bêta ouverte, et ce sur son panel classique. Qui dit Free2Play dit aussi, et surtout, jeu pour tous. Et par conséquent, il faut quelque chose qui mouline facilement, et qui a du style pour attirer le joueur et cacher la misère technique voulue pour simplifier la charge.

Aussi, dire qu'une RTX 2080 Ti tape 234 images par seconde en FHD aura moins d'intérêt que de dire que la RX 560 4Go arrive à 50, et la GTX 1050 Ti 4 Go à 43, tout comme la Radeon VII étant à 174 ips sera moins glamour que de dire que la RX 5600 XT est à 74, derrière une GTX 1060 et même une RX 470. Si on part sur l'UHD, et que l’on considère comme 40 ips la moyenne la plus basse pour jouer, on ne retrouvera que les gros GPU actuels, Navi 5700 Series et VEGA 20, Turing depuis la GTX 1660 SUPER, et Pascal depuis la GTX 1070. On notera quand même des soucis de performances avec la RX 5600 XT, et ce sur toutes les définitions, ça sent le patch ou le pilote correctif ça ! C'est une situation anormale compte tenu de la puissance de cette carte.