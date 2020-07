Intel et la finesse de gravure, c'est une longue histoire de loupés avec les rendez-vous donnés. Ensuite, le choix du 10 ou du 7nm, c'est un peu comme le choix de la couleur pour les cheveux de madame, un coup brun, un coup clair, et entre ça le doute navigue. Le géant vient de donner ses résultats financiers pour le trimestre écoulé, et il en a profité pour faire quelques mises au point sur son avenir CPU.

Actuellement, le 10nm semble enfin sur les rails, et le gros bleu compte bien accélérer sur son catalogue cette année. Il inclut Tiger Lake, les premiers CPU serveurs Ice Lake, tout reste planifié pour la fin d'année. Pour le second semestre 2021, Intel lancera Alder Lake, ses premiers CPU desktop public en 10nm, entre-temps on aura eu droit à du Rocket Lake 14nm (remplaçant Comet Lake), soit la dernière gamme CPU mainstream 14nm avec architecture Cypress Cove (devant poutrer le vieux Skylake).

Par contre, le 7nm est retardé de 6 mois supplémentaires, et Intel dit que cela correspond à un retard d'un an sur ses projets initiaux. On note également qu'Intel ne parle pas de retard sur sa branche GPU avec ses Xe et tous ses dérivés. Les plans seraient-ils enfin gravés dans du marbré au chocolat ?