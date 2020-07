AMD a mis à jour ses pilotes chipset incluant tous ceux parus en AM4, depuis l'A320 au récent B550 par ordre chronologique. On notera, par rapport aux derniers 2.04, que l'AMD GPIO Driver passe de la 2.2.0.126 à 2.2.0.130, le GPIO for Promotory reste en 2.0.1.0, l’AMD PCI Device Driver reste lui aussi en 1.0.0.80, et le SMBus Driver ne change pas et demeure en 5.12.0.38. Ça, c'est ce qu'on peut voir à l'installation, mais en détail, voici la totalité des pilotes mis à jour dans la liste ci-dessous :

Ces pilotes sont là pour offrir le premier support des Ryzen 4000 série G, et sont uniquement disponibles pour Windows 10. À installer pour ceux qui aiment être dans les clous !