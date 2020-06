Crysis Remastered avait marqué les esprits il y a plusieurs semaines. En effet, le jeu iconique, surtout pour son côté technique avancé plus que pour son histoire, allait s'offrir un retour avec les derniers raffinements du moteur CryENGINE. La question qui brûle toutes les lèvres est simple : est-ce que mon PC va pouvoir faire tourner Crysis Remastered ?

Eh bien selon Microsoft et Crytek, on devrait bientôt le savoir. Le trailer de prélancement est arrivé, et la date de disponibilité du jeu est prévue pour le 23 juillet prochain. C'est donc tout proche, moins d'un mois, avant de redécouvrir un jeu qui devrait avoir franchement évolué, l'original étant bloqué sur DX10, et datant quand même de 2007. À vos mirettes !

Nous en profitons également pour rappeler que les moddeurs planchent également sur un Remaster, et on attend de voir la comparaison avec impatience !