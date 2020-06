Plusieurs jours en arrière, une rumeur envoyait les processeurs Vermeer pour début 2021. AMD en a profité, quelque temps plus tard, pour démentir et confirmer que les bousins seraient là en 2020. Igor Wallossek, une pointure dans le milieu de l'IT, aurait quelques informations glanées par ses contacts probablement acquis au coeur de ses plus belles années de testeur chez Tom's Hardware. Selon ses propos, le développement des processeurs Ryzen 4000 se poursuit et avance même très bien. AMD serait bien dans les délais impartis pour proposer sa nouvelle génération Zen 3 avant la fin de l'année. Il ajoute que le géant rouge aurait même de la marge pour décider quand la lancer, il aurait du temps pour s'organiser et ne ferait pas ça à l'arrache !

En effet, pour appuyer ses dires, il se base sur la découverte de samples Ryzen qui sont au stepping B0. Le B0 pourrait même très bien être le stepping final, en tout cas AMD serait donc prêt pour passer à l'étape suivante qui prend plusieurs mois : la production de masse. AMD et TSMC surtout turbinent pendant qu'on se bronze le petch, et quand il faut rentrer bosser, les puces seront presque prêtes. Comme dirait Hannibal Smith, "j'aime quand un plan se déroule sans accroc !"