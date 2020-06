Il y a quelques jours, Nvidia avait lancé une nouvelle branche de pilotes R450 qui apportait pas mal de choses. Mais dans le lot, il y avait le support du Hardware Accelerated Scheduling. Cette fonction, qui n'est active que sous Windows 10 May 2020 Update, alias la 2004, a pour objectif de laisser la carte graphique gérer sa VRAM pour le gaming et la lecture des videos, avec comme conséquence une amélioration des performances par suppression des intermédiaires.

AMD vient de sortir ses pilotes Adrenalin 20.5.1 HSW. Comme vous le voyez, la nomenclature ne colle absolument pas avec la période. Effectivement ces drivers seraient donc identiques aux "vieux" 20.5.1 lancés en mai, mais avec un support activé du Hardware Scheduling (à activer dans les paramètres d'affichage du panneau de configuration Windows). Pour autant, si la chose est sympa, il y a des restrictions. La seule qui sera remarquée, c'est qu'il faut une carte RDNA pour en profiter, et encore pas toutes. Seules les séries 5600 et 5700 peuvent en profiter, les autres peuvent passer leur chemin.

Plusieurs tests ont été faits à partir de Geforce, et les gains sont variables, allant de nuls à intéresants, Assassin's Creed Odyssey serait plutôt sensible à cette nouveauté, on devrait voir quelque chose poindre avec une carte Navi dans les heures/jours qui viennent.