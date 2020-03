Même si ce début d'année et son actualité - pour l'instant tout du mopins - plutôt pauvre en terme de nouvelles sorties vidéoludiques explique en partie la tronche des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on sera toujours surpris d'y revoir un petit GTA des familles, toujours à l'affût, tapis dans l'ombre armé jusqu'aux dents et prêt à bondir. Outre les ventes physiques, on le retrouve également dans le classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), alors qu'il avait été éclipsé la semaine passée par une abondance de contenus additionnels, fleurissant tels les furoncles sur le fion d'un pilier retenant ses pets. Quelle poésie...

Bref, on notera par la même occasion le départ de Wolcen de ce tableau made in Valve, en saluant l'artiste qui aura effectué une très belle performance sur les semaines précédentes. Le reste constitue un medley de jeux connus, plus ou moins récents, mais des binettes qu'on a l'habitude de voir dans les parages. En gros, c'est presque un peu trop beaucoup plus calme, mais rassurez-vous, les grosses sorties en approche de la fin mars vont venir secouer un peu ce petit monde, pour notre plus grand plaisir.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 09 Semaine 08 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 2 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare Forza Horizon 4 3 GTA V GTA V : Édition Premium Forza Horizon 4 Football Manager 2020 Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot