Ça chauffe patron, et pas qu'un peu ! Alors que nous ne savons pas quand sortira Comet Lake-S, pendant le mois des giboulées ou le mois où il faut garder ses fils, voici une énième fuite d'un CPU de cette gamme. À la différence des autres leaks précédents, on a cette fois des images d'un CPU qui semble complètement prêt à être en vente, avec une sérigraphie définitive. Ça, en revanche, ça veut dire que ça ne tardera pas !

Le Griveaux du jour, capturé sur le Nokia 3310 de ptt.cc, se nomme Core i5-10400, ayant 6 coeurs et 12 threads, 9Mo de cache L3, et des fréquences de 2.9 à 4.3 GHz selon la charge. L'absence de K (coef débloqué), de F (pas d'iGPU), et de KF (ben les deux quoi), montre qu'il ne sera pas possible de le pousser, et qu'il aura un HD Graphics des familles. Il risque également de représenter une concurrence correcte et plus pertinente au Ryzen 5 3600 qui caracole en tête des ventes sur Amazon comme on l'a vu dans cet article. Who's next ?