Le Comptoir et au-delà...

Vous l'avez certainement remarqué, le Comptoir se trouve bousculé dans son existence ces derniers jours. Avant tout une aventure humaine, cette dernière a trouvé ses limites et emprunte des chemins différents. Cela s'inscrit dans un contexte pour le moins morose de l'industrie notoirement marquée en 2022 par une activité fortement impactée et des innovations peu probantes pour ce qui concerne les composants, en particulier du côté des performances énergétiques, sujet pourtant majeur ces dernières années. Pressant pour les années à venir.

Le contexte économique n'est donc pas brillant pour un média qui se veut indépendant et protège ses productions dans le seul souci de neutralité et d'objectivité, demandant son quota d'énergie pour maintenir un équilibre délicat, ce qui est la conception initiale du Comptoir. Le contexte technologique, lui, entraine tout simplement une perte d'intérêt dans sa couverture, surtout pour des piliers officiant depuis plusieurs années dans une activité demandant beaucoup d'abnégation de part sa nature.

Malgré cela, le Comptoir est devenu une sorte de refuge, en sus d'une communauté forte. Nous lui devons donc bien de serrer les fesses et de tenter d'amorcer un virage pour en assurer sa continuité. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais des transformations nécessaires pour qu'un média classique un peu en dehors des normes puisse continuer sa route et devenir un média 2020's compliant toujours un peu en dehors des normes. Dans cette ambition, nous souhaitons nous orienter vers un média multi plateformes, utilisant les tendances de consommation de l'information – c'est moche écrit comme ça, mais il faut bien s'y conformer, toujours avec en point de mire qualité & expertise. Le coup de frein à main de la BX n'est pas évident à aborder, prendra encore sans doute du temps, mais nous mettons toute notre énergie à atteindre le point de corde pour une sortie de virage sur les chapeaux de roue, et nous comptons bien sur vous la communauté pour nous soutenir dans cette démarche, voire... en faire partie.