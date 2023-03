Le Comptoir et au-delà... La suite, et vous ?

Le Comptoir et au-delà... La suite, et vous ?

Le Comptoir et au-delà... La suite, et vous ?

Nouvelle équation

Un peu plus de deux mois depuis Le Comptoir et au-delà se sont écoulés : on s'excuse, c'était long. Un temps essentiel pour se poser les bonnes questions et définir les lignes directrices de la suite sur le Comptoir, comme dans nos vies persos respectives connaissant des fluctuations heureuses... et moins heureuses.. Un temps durant lequel nous avons auditionné les lecteurs, les partenaires, étudié différents scénarios avec des confrères & influs, et... nous-même. Une sorte d'hibernation où nous nous sommes interrogés sur nos envies et nos besoins pour continuer l'aventure sereinement, après toutes ces années à se battre, parfois ardemment, pour faire valoir un média gratuit en dehors des clous d'un paysage médiatique quelque peu moribond. Le fameux point de corde abordé dans le post sus cité. Ce n'est jamais évident de remettre un modèle assis en cause et de l'assumer. C'est ce que nous allons essayer de faire. C'est un des avantages, lorsqu'on est au cœur sa période de vie vieux con – comprendre quadra – : on sait ce que l'on veut, et ce que l'on ne veut plus !

Dedans de le Comptoir

La formule que nous souhaiterions retenir se résume à la suivante : priorité. aux. tests. C'est un point que vous aviez soulevé lors de notre étude d'audience et qui est revenu dans les différents feedbacks que nous avons pu collecter. Accessoirement, c'est aussi la partie la plus sympa du job et comme la composante prise de plaisir avait été un peu négligée ces dernières années, autant qu'elle soit au centre de nos réflexions. Dans le passé nous avions opté pour des protocoles de tests poussés, pas mal de détails dans les architectures, et un focus sur les CPU & GPU. Un travail qui nous a valu bien des louanges du secteur comme du lectorat, mais modérées par deux points essentiels. D'abord, produire du contenu (très) détaillé est (très) chronophage, et de fait pas toujours très compatible avec le rythme haché des intervenants de CDH même si ces années écoulées ont montré une abnégation exemplaire au sein de l'équipe.

L'autre point plus fâcheux, c'est que ces écrits vous n'êtes au final que très peu à les consulter, privilégiant les informations essentielles à retenir, ce qui en soit n'a rien de réellement nouveau. Nos formats vont donc profiter d'une cure amaigrissante sur ses écrits, vers plus de synthèse et comme l'OM un peu plus droit au but. Cela ne signifie pas pour autant que les protocoles seront également efflanqués : des procédures de tests dépendent la pertinence des résultats, et ce point reste au cœur de nos préoccupations.

Du côté des news, elles vont reprendre progressivement, mais seront désormais plus concentrées sur l'essentiel que sur le superflu, quitte à avoir des journées sans publication, faute de choses à relater.

Presque dedans de le Comptoir : vous

Oui : vous. Dans cette analyse, la communauté a une place à part. Le Comptoir, et en cela il porte bien son nom, a toujours porté les valeurs du dogme de la liberté d'expression : pas celle, souvent insultante, qui fustige son voisin n'opérant pas comme vous entendez mener votre propre vie, mais plutôt celle de la variété des points de vue, des sensibilités ou des opinions. Si possible argumentée. Nous avions pour habitude au Comptoir d'opérer comme un média finalement assez traditionnel : des spécialistes interviennent pour vous prodiguer la bonne parole, à grand renfort d'expertise. Mais de cette pertinence, tout du long de ces seize années, nous avons pu constater que les ragoteurs en avaient pas mal aussi. Et puisque nous sommes sur un comptoir, il serait fort logique qu'un support médiatique donne la place méritée aux gens qui ont des choses à raconter sans que nous soyons pour autant perdus sur un forum de discussions ou assimilé.

Vous suivez l'actualité hardware et souhaitez compléter une information qui vous semble pertinente ? Vous travaillez dans un secteur d'activité où le hardware tient une place stratégique et souhaitez partager ce que les dernières innovations vous apportent (ou pas) ? Vous avez subi les aléas d'un logiciel (coucou G-hub) et souhaitez faire savoir au monde (oui, tant qu'à faire...) que vous ne pouvez plus supporter ce bout de code foireux ? Vous souhaitez raconter comment vous avez réussi à underclocker votre tout nouveau processeur 13900k pour lui rendre une empreinte énergétique plus légitime ? Ou tout simplement, êtes-vous sensible à la question écologique globale et souhaitez-vous donner des pistes de réflexion sur l'utilisation et la gestion de vos machines ? Vous êtes développeur / ingénieur et souhaitez partager des éléments, en les expliquant, qui arriveront prochainement dans le paysage ludique ? Les sujets ne manquent pas, et on oublie trop souvent que les points de vue ne sont pas que l'affaire des pourvoyeurs d'information.

Dans cette optique, nous mettrons rapidement à disposition un formulaire plus ou moins guidé afin que vous puissiez proposer une idée de contenu, et que nous la validions ensemble dans un cadre libertaire, mais à la fois respectueux et cohérent. Plus que jamais, le Comptoir est un navire où chacun peut prendre la barre. Certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs spontanément fait ce pas.

Deux.

Du côté du site, déjà désuet, celui-ci ne sera plus adapté à ce nouveau modèle. Mais transition oblige, il va falloir faire avec, le temps de voir si la sauce prend. Dans la positive, le chantier du prochain site sous son nouveau nom comptoir.co rependra avec son lot de modificatifs adaptés. Dans la négative, on appellera le ferrailleur. Face au four du financement participatif sur les médias de niche spécialisés, le site est et restera en consultation gratuite, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, affichera les partenaires de manière revue et comptée.

Deux, c'est le nombre d'emplacements publicitaires que vous trouverez sur nos billets, contre 4 auparavant. Deux (grands) formats uniques que sont le billboard et le grand angle, et pas plus. Il reste encore quelques pages, dont la home, affichant d'autres formats qui disparaitront progressivement. De quoi continuer à financer le Comptoir, mais en limitant les nuisances du marketing. Et de ce changement, il reste encore des partenaires à convaincre... Partie sur laquelle vous pouvez être acteur en n'oubliant pas de placer CDH en liste blanche du côté des bloqueurs de réclame, qui, pour rappel, reste respecteuse de votre navigation sur le Comptoir depuis tout temps.

Nope : le putaclic n'est toujours pas prévu sur CDH (mais les références moisies en revanche...)

Voilà en gros le chemin que vous voulons emprunter, sans trop en dévoiler les détails. Dites-nous ce que vous en pensez !