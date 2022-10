Oh bin ça alors, pour une nouvelle. Nous sommes en 2022, et le Comptoir du hardware dispose puta*n c'est pas trop tôt enfin d'une version mobile digne de ce nom. Un petit mot destiné à ceux du fond qui l'auraient raté, puisque la mise en production date du 26 septembre dernier, jour de gloire intense quelque part à Santa Clara. Vous retrouvez donc une interface toute droite issue du CDH desktop, puisque notre plateforme technique limite les possibilités, et que ce support mobile n'est que transitoire vers un nouveau site que l'on vous promet depuis longtemps.

De la lisibilité à tous les étages ! Et même un sommaire qui se stick gentiment en haut pour les articles multipages.

Un gros bouton pour ragoter (ou pour cafter) ; vous pouvez également faire un swipe de droite à gauche, ou de gauche à droite, pour passer d'un billet à l'autre.

On est en tout cas dans l'esprit de la mobilité avec des fonctionnalités qui se résument à l'essentiel : consultation des billets publiés – avec un brio incroyable –, que ce soit les actualités, les articles de fond ou les tests ; et bien sûr les ragots sans lesquels le comptoir ne serait pas le Comptoir. Et c'est tout, exit l'ensemble des éléments contextuels (quoique sur les billets, vous en aurez quelques-uns en footer), des outils pour consulter les prix en direct-live, etc. Tout est loin d'être parfait, mais l'essentiel est là : vous pouvez désormais consulter CDH tranquillement assis sur le trône, sans avoir besoin de prendre votre ordinateur portable. Et ça, ça n'a pas de prix ! Vous devriez également retrouver plus de CDH chez google & cie prochainement, entre autres via google discover.

Le retour du Comptoir de l'Info !

Prenez une grosse inspiration... pour faire un retour en arrière de 13 ans ! Non, vous n'allez pas perdre 10 Kg ou retrouver vos cheveux, mais vous allez pouvoir lire la toute première actu qui parlait du Comptoir de l'Info : Driiiiiiiiing ! Le Comptoir se réveille. Ça vous rappelle des souvenirs ? L'agrégateur avait effectivement tenu près de 10 ans, sans broncher, avant de connaître en 2019 un énorme lifting (plus ou moins réussi) sous le nom d'Aqualizr.com .

Visuellement, on avait quand même gagné quelques années ; mais en creusant un peu, la plupart des fonctionnalités du Comptoir de l'Info étaient quand même passées à la trappe. Bref, on a mis les 45 312 lignes de codes à la poubelle, pour repartir sur une toute nouvelle version. Et cette fois-ci, on a bien intégré dans le cahier des charges toutes les fonctionnalités avec pour leitmotiv une personnalisation totale sur :

l'affichage : vous préférez avec ou sans image ? En format S, M, L ou XXL ? En noir, blanc, bleu, gris ou en automatique jour / nuit ?

la quantité : si lire 678 actus par jour, ça fait un peu trop pour vous, il suffit de réduire la quantité d'actualités à l'aide d'une jauge de 0 à 100%

le suivi : avec un compteur d'actus non lues, et la possibilité de masquer les actus déjà affichées, vous devrez mieux vous y retrouver

le device : le site est totalement responsive sur mobile, avec une interface dédiée.

Pour y jeter un coup d'œil, ça se passe sur comptoir.io ou sur le play store pour l'application android idoine. Bientôt sur l'app store également. As usual, les idées sont les bienvenues pour aller encore plus loin ! Last but not least, une petite vidéo en mode tuto pour guider vos premiers clics sur I/O, c'est gratos et ça nous fait plaisir :