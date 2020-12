On va dire que le titre résume bien la pensée ? Ne nous attardons donc pas sur les mauvaises choses de cet an clôturé entre les habituelles et les exceptionnelles, ce serait comme habituellement d'un chiantisme absolu malgré les exceptionnalités notablement remarquables que nous avons connues ces douze derniers mois, hardwarement y compris. Mais vu que vous nous lisez avec affection, ça vous le savez déjà.

On pourrait vous dire que le Comptoir malgré son site à la ramasse et son absence du subterfuge aura accueilli un peu plus de 28 millions de vos visites, mais nous sommes à peu près sûrs que vous vous en tapez royalement et pour tout dire, nous aussi, car une communauté n'est pas le reflet de simples chiffres balancés par complaisance.

On pourrait aussi vous dire que le Comptoir dure et perdure sans jamais perdre ni de son caractère, ni de son impertinence, ni des ses bêtises – oui nous en faisons en vrai comme au figuré –, et encore moins de son bien-fondé pour vous donner la meilleure info possible, ceci rendu possible grâce au boulot d'une équipe toujours au rendez-vous, pour qui rappelons-le le Comptoir n'est qu'une activité secondaire (dans le sens où il n'est pas alimentaire, parcequ'au niveau temps timing et travail demandé, c'est une autre histoire...).

On pourrait continuer à présenter ce billet sous cette forme, mais les anaphores ne réussissent pas toujours à leurs auteurs. On va quand même vous dire qu'en 2020 vu qu'on avait presque que ça à faire nous avons travaillé sur de nombreux dossiers éclots ou à éclore dans les prochains mois qui, nous l'espérons, vous raviront comme ils nous ont stimulés à les mener. Comme disait un certain Jean Rochefort « J'aime l'habit confortable, mais j'ai la trouille de la charentaise. ». Cela étant parceque l'optimisme est la foi des révolutions, j'attends toujours la promesse de l'an dernier.... Bref, prenez soin de vous, pour mieux prendre soin de vos proches... et des proches de vos proches... Et puis tout de même...

...Une belle année !