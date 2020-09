Dire que la petite framboise est le repère des bidouilleurs est presque un euphémisme. Entre ceux qui installent Windows 10, ceux qui tentent le ventirad format tour et les amateurs de watercooling, la machine est le terrain de jeux de nombreux expérimentateurs — le hardware libre et la communauté gigantesque aidants.

Sa dernière trouvaille : Mac OS X, le système d’exploitation d’Apple, qui a été booté sur un Pi Zero et un Pi 4, dans sa version 10.3.4. Hé oui, l’OS est en fait entièrement émulé grâce au logiciel PearPC, un émulateur (non, sans blague !) PowerPC permettant de regréer le comportement du PowerPC G3, un processeur désormais antique qui occupait les PowerMac G3 et les iMac du même nom.

Rien de bien surprenant dans la fonctionnalité du bousin, donc, si ce n’est les performances ne surprenait bonne du bousin, étant donné la surcouche d’émulation nécessaire et le coût du Pi, toujours aussi plancher. Le travail a dû être titanesque avant d’arriver à un tel résultat, mais l’ancienneté de la chose rend le projet faisable : ce n’est pas comme si la version ARM d’OS 11, actuellement en préparation avant les premiers modèles grand public, avait leakée et avais été modifiée pour tourner sur la petite framboise. Gardon ces rêves ailleurs, la machine n’est probablement pas capable d’autant ! En attendant, chapeau aux développeurs : l’occasion pour les plus jeunes de découvrir la jeunesse des interfaces de la pomme, et les progrès effectués depuis au niveau de l’ergonomie. Un travail à méditer ! (Source : Twitter)