Ça y est, voilà que la mouture 6.0 du noyau Linux est de sortie, une version majeure, certes, mais représentant davantage la progression générale du projet plus que la pise en production d’un ensemble de fonctionnalités révolutionnaires. Néanmoins, la chose est loin d’être nouvelle, et, si vous n’êtes pas content, vous pouvez toujours Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (à vos risques et périls).

Pour autant, la mise à jour n’est pas dénuée de fonctionnalités croustichaudes : entre l’ajout (expérimental) du support des Intel Arc 770 et 750, des RX 7000 de chez AMD qui ne devraient définitivement pas tarder ou encore de Raptor Lake, tout fraîchement annoncé (notamment concernant le pilote Thunderbolt 4 et USB 4.0) ; il y a de quoi faire au niveau du matériel de nouvelle génération. Rajoutez le Snapdragon 8cx gen3, si jamais vous voulez faire joujou sur un laptop Arm, ainsi que des correctifs pour le scheduler de Zen censé augmenter les performances et diminuer la consommation des processeurs rouges. Pour le reste, Gaudi, la plateforme de Machine Learning des bleus, est elle aussi correctement prise en charge, l’API H.265/HEVC utilisateur est désormais considérée comme stable, et l’interface de communication avec le disque s’améliore également, entre autres au niveau de la gestion des blocs.

En ce qui concerne la disponibilité, la version a été officiellement lancée avant-hier, et la première compilation sauce mainline pour Ubuntu a déjà été rendu public pour les amateurs de logiciels à la pointe. Pour les autres distributions — dont arch —, il va falloir encore prendre son mal en patience… (Source : Phoronix)