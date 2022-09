Il y a quelques jours, on apprenait que les cartes mères AM5 signées ASRock pouvaient, au premier démarrage après Clear CMOS, mettre un temps dingue pour démarrer. Si certains trouvent que 30 à 60 secondes, c'est déjà très long, alors que penser quand cela prendra 100 secondes a minima ? Petit rappel, selon la configuration mémoire, la carte pouvait mettre 100 s pour 2 x 16 Go, 200 s pour 2 x 32 Go, 200 s pour 4 x 16 Go et 400 s pour 4 x 32 Go. Inutile de dire que ces données ont constitué un vrai mauvais buzz à quelques semaines du lancement de l'AM5.

Ce n'est pas pour rien qu'ASRock a donc décidé de communiquer sur le sujet. Et par conséquent, il est de notre devoir de divulguer l'information officielle : la firme a mis au point des BIOS pour ses cartes AM5, qui réduisent le temps de boot. Pour autant, la firme ne dit pas dans quelle mesure elle l'a réduit. Pour ceux qui se demandent comment toper ces BIOS, il faudra attendre le lancement officiel pour qu'il soit mis en ligne sur les pages produit des cartes mères.

Une question se pose : est-ce qu'au premier boot, cela va prendre la vie des rats ? Pas forcément, car il est possible de flasher la carte maman avec juste un 24 pins d'alimentation et une clé USB qui contiendrait le nouveau BIOS, et ce sans écran ni rien d'autre. Voilà qui devrait éviter de longues attentes, même si ceux qui vont mettre 4 x 32 Go ne devraient pas être légion.