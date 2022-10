C'est mardi qu'AMD tiendra sa conférence web, avec ses partenaires, pour dévoiler les cartes maman à base de B650 et B650E. Théoriquement, les prix devraient fondre par rapport au X670 / X670E, qui sont bien hauts. Clairement, le chipset haut de gamme est intégré à des modèles très onéreux qui plombent certainement l'adoption de la plateforme, malgré les qualités indéniables des puces dont le 7950x. Il n'y a pas de raison que ce soit différent avec Intel, puisque c'est ce dernier qui a introduit cette politique, hélas copiée par son rival.

Pour autant, les premiers prix en précommande viennent de tomber, et ce n'est guère rassurant. Sur la gamme MSi répertoriée, le premier modèle est à 200 dollars. Et ce n'est pas du tout un gros bousin, c'est même l'entrée de gamme avec un format µATX, un équipement simple pour ne pas dire simplifié, un PCB pauvre, ça reste une carte pour petits budgets : PRO B650M-A WiFi. Mais hélas, 200 dollars ne sont pas un petite enveloppe financière, loin de là, pour une carte de ce calibre, c'est quand même très cher payé.

Le fait qui peut encore nous sauver : c'est de la précommande, et donc les prix peuvent rapidement baisser au lancement officiel, mais si proche de la conférence, le doute est bien là. De plus, la concurrence que se livreront les VPC fait que le tarif baissera. Mais 200 dollars, si on met de la TVA et un taux de change moins glorieux pour l'euro, on peut effectivement être inquiets de ce qui nous attend avec les chipsets B6xx. Pourvu que nos craintes ne soient pas fondées !