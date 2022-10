Nous nous plaignons souvent que les communiqués de presse dévoilant de nouveaux produits soient affichés sans prix conseillé. Pour le coup, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déçus, du moins pas encore. NZXT a annoncé l'arrivée de sa carte N7 B650E, souvent un renommage avec un petit relooking du design d'une carte mère ASRock. Et la première chose qui nous a frappés, façon Fisherman's Friend, bien avant les qualités indéniables de la carte, c'est le prix : 429.99 €, voilà la somme rondelette réclamée par la firme, c'est douloureux au possible, surtout pour un chipset censé en faire moins, et donc intégré sur des cartes mères moins huppées.

Quel est l'intérêt d'une carte à ce prix, qui vient frontalement en face de solutions X670E pas moins bien équipées ? Serait-ce ASRock qui vendrait trop cher son modèle à NZXT ? Toujours est-il qu'il y a une folie générale avec l'AM5, boostée par les bons résultats des 7950X, et nous sentons bien que tout le monde veut sa part du gâteau, on ne s'attend pas à mieux avec Raptor Lake ceci étant... Cette introduction étant faite, il faut quand même parler du produit, mais le coeur lourd malgré l'équipement.

Il y a 16+2+1 phases à 90 A pièce, du WiFi 6E et de la dent bleue 5.2, trois connecteurs M.2, et tout ça est caché derrière une carlingue protectrice, qui a surtout pour objectif d'harmoniser le visuel avec les tours du constructeur, histoire d'avoir un setup stylé et cohérent. Mais tout est carrossé, il n'y a rien de libre ou de visible sur le PCB, c'est le style NZXT. Notez également que les prises fans sont monitorables via le logiciel CAM. Mais il va falloir réfléchir au moment de passer au tiroir-caisse, de même que les CPU. Finalement il n'y a plus que la DDR5 qui rentre dans les clous petit à petit. Coluche était un visionnaire sur l'achat/vente ! Pour ceux qui oseront, il faudra attendre Q4 2022, sans période précise ni de date déterminée. Effectivement, les premiers prix B650 n'étaient pas rassurants, les seconds encore moins !