ASUS tenait une conférence live hier, malgré le show du 4 août dernier, et y a dévoilé du matos à venir. Au rang des nouveautés un catalogue complet basé sur le chipset vedette X670E, des cartes dans tous les sens, mais surtout deux cartes aux formats non ATX. Ce ne sont pas les gammes qui manquent chez ASUS, c'est même parfois assez brouillon, mais néanmoins plus clair que lorsque la firme nommait ses cartes avec des suffixes A, E, K, etc, comme à l'époque du Z97.

ROG occupe toujours le haut du panier, et les regars ont été captés par la première carte micro-ATX, faisant revivre la série chérie des possesseurs de X58, la GENE. La Crosshair X670E GENE possède, outre son format, 16+2 VRAM capé à 110A pièce, un slot PCIe 5.0 x16, de l'USB 4, 3.2, 2 slots de DDR5, un espace ROG Zen 2 dans lequel s'enfiche une carte fille, comme la firme l'avait plus ou moins fait avec ses cartes TRX40 Zenith II Extreme (Alpha), et un très volumineux radiateur avec caloduc qui parcours l'étage d'alimentation. Il est amusant de voir que l'association d'un socket LGA avec les griffes "AM4" est déroutante, et pourtant !

Autre invitée prestigieuse, représentant le mini-ITX au mieux du savoir-faire du Taiwanais, la ROG Strix X670E-I. C'est là aussi très compact, mais très riche en éléments, il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour coller une carte mère capable d'encaisser les 230 W du PPT des Ryzen 7000, et peut-être même plus selon l'overclocking, et assurer les dernières technologies. Que l'on aime ASUS ou pas, il faut reconnaitre un savoir-faire dans l'agencement de cette carte, qui sera, à n'en pas douter, très chère.

ASUS a aussi présenté des gammes moins glamour, comme la PRIME. Avec la PRIME X670E PRO WIFI, la firme fait dans le moins sobre et ressort son blanc spécifique à la série depuis l'introduction des Ryzen il y a 5 ans et demi.

Dans la gamme ProArt, on retrouvera aussi la ProArt X670E CREATOR WIFI, plus carrée dans son design, censée être destinée aux bosseurs. Et maintenant, on va attendre les prix, avant d'aller voir le proctologue !