La rentrée se profile, et si les yeux sont tournés vers AMD et ses Ryzen 7000, c'est oublier que les cartes graphiques aussi auront leur heure de gloire. Si la RTX 4090 semble être celle qui sortira les marrons du feu en premier, la RTX 4080 aussi attire les regards. Et c'est justement elle qui a le droit à des précisions, bien officieuses, sur sa configuration générale. Ce serait d'après les fuites, la seule carte du catalogue à être pourvue de l'AD103-300, soit le plus haut niveau de la puce. Cela ne signifie pas qu'elle sera complète une fois incorporée à la RTX 4080, on peut imaginer sans le moindre problème une autre référence plus ou moins testiboulée.

Elle aurait toujours 9728 cuda cores FP32, et 16 Gio de GDDR6X sur bus 256-bit. Jusque-là, rien de très nouveau. Par contre, le caméléon prévoirait de la 23 Gbps au lieu de la 21 initialement pressentie, puisqu'on sait également que la 24 Gbps est prête depuis quelque temps déjà. Par effet boule de neige, le bus mémoire passerait de 676 à 736 Go/s. L'autre nouvelle, le TGP complet. Il passerait de 420 W à 340 W. Mais c'est oublier que la même source, il y a deux semaines, pensait que le TGP serait de 320 W. On reste dans les fourchettes d'Ampere, et même de RDNA 2, et c'est mieux que les fameux 600 W initiaux, que l'on peut imputer aux pics électriques comme nous l'avions observé avec les RTX 30 et RX 6000. Affaire à suivre, vous vous en doutez bien !